Вырастет ли в Украине тариф на свет из-за строительства Хмельницкой АЭС: в Минэнерго ответили

Галущенко рассказал, следует ли ожидать повышения тарифов на электроэнергию до 6 грн/кВт-ч.

В Украине не будут расти тарифы на электроэнергию из — за строительства Хмельницкой АЭС.

Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона 15 января.

Галущенко заверил, что вопрос повышения тарифов на электрическую энергию нет вообще в повестке дня.

В частности, он прокомментировал информацию, распространенную в Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ относительно возможного повышения цены на электроэнергию до 6 грн/кВт-час.

“Во-первых, 6 грн за киловатт точно не будет. Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. Но действительно, до конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая“, – сообщил министр.

Он отметил, что только в апреле текущего года будут смотреть на ситуацию, однако сейчас нет ни проектов, ни расчетов.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) также не двигается в этом направлении.

“Соответственно, сегодня на столе никаких проектов решений нет. То есть дать повышения точно нет», – подчеркнул Герман Галущенко.

Напомним, в Украине в 2024-м подорожала стоимость электроэнергии.

Сейчас тариф на свет составляет 4,32 грн за киловатт-час. Он должен действовать не менее мая этого года.

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