Вырастила полгорода: в Ирпене оккупанты убили заведующую детсадом с мужем

Вырастила полгорода: в Ирпене оккупанты убили заведующую детсадом с мужем

Подробности гибели супругов Осыпенко пока неизвестны.

В Ирпене оккупанты убили заведующую детского сада "Веночек", которая вырастила полгорода, и ее мужа.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Містоінформ - Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Коцюбинське".

"Старожилы Ирпеня знают Ларису Осипенко, которая много лет была заведующей детским садом на ул. Киевская. Пол-Ирпеня выросли в этом садике. Вчера эти скоты убили тетю Ларису и ее мужа Вадима", – говорится в публикации.

Подробности гибели супругов Осипенко пока неизвестны.

Напомним, в Киевской области по состоянию на 26 марта наиболее опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Дмитровская и Макаровская общины, Мощун и север Вышгородского района.

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