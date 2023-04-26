Вырастут ли цены на товары из-за подорожания топлива: объяснение

Некоторые эксперты отмечают, что рост стоимости горючего повлечет за собой цепную реакцию повышения цен на другие товары и услуги.

Действительно ли это произойдет, рассказал в интервью ТСН.ua директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

“На самом деле существует очень много спекуляций по этому вопросу. Да, топливная составляющая присутствует во многих отраслях – это понятно. Но многие именно на этом спекулируют, заявляя, что если растут цены на бензин, то непременно и на все остальное будут расти. Но нужно понимать, что топливная составляющая не является критической в себестоимости, например продуктов питания. Там эта составляющая может прибавить 1-2% к цене. А у нас разве что дорожает так? У нас сразу растет стоимость на десятки процентов”, – рассказал Сергей Куюн.

По его словам, государству нужно в первую очередь урегулировать ситуацию с горючим – разделить налоговую нагрузку равномерно на всех потребителей, а во вторых, тщательно заняться отслеживанием таких подозрительных "ценовых изменений", потому что там присутствует огромное количество злоупотреблений.

Напомним, что с 1 июля этого года НДС на горючее возобновится до довоенных ставок, которые были на уровне 20%.

Читайте также: