Пенсии в Украине: Зеленский сделал важное заявление, когда будет индексация

Президент заявил, что у Украины есть деньги для выплаты пенсий.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о пенсиях. Он заверил, что средства для их выплат у Украины есть.

Об этом он сказал 19 ноября, выступая в Верховной Раде.

Президент Зеленский заявил, что в Украине будут выплачивать пенсии. Он убеждает, что в Украине есть деньги на все социальные выплаты.

"Мы имеем на это деньги. Мы имеем пакет зимней поддержки для людей. В марте 2025 года, как и каждый год, состоится индексация пенсий на уровне инфляции", - заявил Владимир Зеленский с трибуны Парламента.

Напомним, по данным Минсоцполитики, размер самой большой пенсии в Украине составляет 390 тыс. 184 грн в месяц. Кроме того, 4900 украинцев получают пенсии более 50 тыс. грн. Средняя пенсия "обычного" пенсионера составляет 5635 грн.

Также в Украине с ноября выросли пенсии у части получателей. Еще для части украинцев пенсии вырастут в декабре.

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