Украина
276
2 мин

Вырезал "Z" на лбу пленного украинского воина: СБУ объявила подозрение боевику из Луганской области

Командир созданного россиянами «6 отдельного мотострелкового казачьего полка ЛНР» Владимир Полуполтинных — житель временно захваченной части Луганщины, который в 2014 году присоединился к подконтрольным РФ незаконным вооруженным формированиям.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Боевик Владимир Полуполтинных

Боевик Владимир Полуполтинных / © СБУ

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении боевику из Луганской области, вырезавшему букву «Z» на лбу пленного украинского воина.

Об этом сообщает СБУ.

Речь идет о Владимире Полуполтинном — командире созданного россиянами «6 отдельного мотострелкового казачьего полка ЛНР», который входит в состав вооруженных формирований Южного военного округа РФ.

По данным следствия, 10 июня 2022 года фигурант отдал приказ подчиненным на пытки украинских воинов, попавших в плен во время боев на восточном фронте.

Как установило расследование, Полуполтин лично принял участие в пытках.

Задокументировано, что во время одной из пыток он вырезал ножом на лбу военнопленного украинца букву «Z».

По материалам дела фигурант — житель временно захваченной части Луганщины, который в 2014 году присоединился к подконтрольным РФ незаконным вооруженным формированиям.

Боевик Владимир Полуполтинных / © СБУ

С начала полномасштабной войны злоумышленник в составе группировок русских войск участвовал в боях на востоке Украины.

Следователи СБУ заочно сообщили Полуполтинным о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований статей 4, 13, 14, 15 Конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949, которой запрещается какой-либо незаконный акт или бездействие со стороны держащего в плену государства, держащего в плену, и создающих серьезную угрозу здоровью лиц).

Напомним, украинский военный Владислав выжил после пыток в плену. Россияне перерезали ему горло и бросили в яму, но он сумел выбраться и пять дней добирался до своих.

