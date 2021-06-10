Вырос спрос на медикаменты: как пандемия поспособствовала увеличению экспорта компании "Фармак"

В прошлом году экспорт продукции компании "Фармак" достиг почти 30%.

Украинская фармацевтическая компания "Фармак" в прошлом году увеличила свой экспорт на 40%. Она поставляла продукцию более чем в 30 стран мира.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Фармак" продает свою продукцию в страны ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии и тому подобное. Из общего количества проданной продукции доля экспорта в 2020 году составила 29,6%. Это на 5,3% больше по сравнению с предыдущим годом.

С началом пандемии во всем мире резко вырос спрос на лекарственные средства, используемые в комплексной терапии пациентов с COVID-19. Таким образом ряд препаратов "Фармак" экспортировал в Израиль, Великобританию, Швецию, Францию, Германию, Польшу, Австралию, Новую Зеландию, Мексику и Сингапур, а также отправлял для целей использования ВОЗ.

Производственные линии компании, кроме национальных, имеют европейские сертификаты GMP (надлежащая производственная практика). Это позволяет реализовывать продукцию в странах с особо жесткими регуляторными требованиями.

"Компания "Фармак" — это современное высокотехнологичное производство, где изготавливаются лекарства в соответствии со всеми международными стандартами. Благодаря этому мы гарантируем высокое качество наших препаратов и получаем доверие потребителей во всем мире. Сейчас мы готовимся к прохождению инспекции FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США — Ред.) для выхода на рынок Соединенных Штатов", — отметил Владимир Костюк, исполнительный директор предприятия.

По его словам, стратегическая цель компании — нарастить долю экспорта в общем объеме продаж до 40%. "Фармак" имеет собственные представительства в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане, а также маркетирующие компании в Польше. Компания является лидером фармацевтического рынка Украины по данным Proxima Research.

Предприятие ежегодно реинвестирует в развитие до 90% прибыли. В общем с 1995 года было инвестировано в модернизацию производства более 310 млн долларов США. Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно 15 млн долларов США. Производственные мощности, исследовательская база, лабораторно-технический комплекс предприятия имеют международную сертификацию и соответствуют высоким требованиям европейских стандартов GMP.

"Фармак" входит в топ-25 самых инновационных компаний. По информации ряда рейтингов, компания является крупнейшим налогоплательщиком среди фармпроизводителей Украины и лучшим работодателем.

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