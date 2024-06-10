Выросли ли темпы мобилизации за последний месяц: нардеп указал на тенденцию

Нардеп Костенко рассказал, что после вступления в силу закона о мобилизации темпы набора людей в армию в Украине значительно выросли.

За последний месяц в Украине в армию набрали больше людей, чем за предыдущие полгода.

Об этом заявил нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью Radio NV.

По его данным, темпы мобилизации в Украине за последний месяц значительно выросли.

"У нас сейчас темпы мобилизации выросли. За последний месяц мы набрали, пожалуй, как за последние полгода. За последние четыре месяца. У нас в мае был самый большой [набор]", – говорит Костенко.

Ранее нардеп и волонтер Руслан Горбенко рассказал, что в этом году нужно пополнить ряды ВСУ на 100-110 тысяч человек.

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