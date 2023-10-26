Выросло количество жертв среди украинцев в Израиле и Газе: подробности

В результате войны между Израилем на ХАМАС погибли уже 24 человека, еще 6 ранены и один человек пропал без вести.

Возросло количество жертв среди украинцев в Израиле. Сейчас известно уже о 21 погибшем украинце, а также 1 пропавшем без вести.

Об этом ТСН.ua сообщил представитель МИД Олег Николенко.

"К сожалению, возросло количество жертв среди украинцев в Израиле. В общей сложности сейчас имеем подтвержденную информацию о 21 погибшем украинце, а также 1 пропавшем без вести. В Секторе Газы — 3 погибших (двое детей и взрослый человек), а также 6 раненых, из которых 3 детей", — рассказал Николенко.

По его словам, граждане имеют ранения разной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

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В настоящее время известно, что 357 украинцев, из которых 208 женщин, выразили желание эвакуироваться из палестинского анклава. Украинские дипломатические учреждения поддерживают с ними постоянную связь. В то же время, контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Сектора Газа и Египта пока не работает.

"Возможности уехать пока нет. Это касается не только наших граждан, но и граждан других государств. МИД Украины совместно с партнерами работает с причастными сторонами, чтобы получить разрешение на скорейший вывоз людей", — добавил Николенко.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху готов отложить ввод войск в Сектор Газа для того, чтобы уделить больше времени переговорам по освобождению заложников.

В свою очередь, издание The Wall Street Journal информирует, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила отложить проведение наземной операции на территории Сектора Газа до конца текущей недели, чтобы у Соединенных Штатов было больше времени на усиление ПВО на Ближнем Востоке.

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