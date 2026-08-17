Вырубка 600 деревьев на Теремках в Киеве: архитектор заявил, что можно было обойтись 20

Вырубка / Иллюстративный фото / © pixabay.com

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В Киеве при прокладке теплотрассы на Теремках вместо запланированной вырубки около 600 деревьев можно было бы обойтись уничтожением всего 20 насаждений. Для этого достаточно было изменить проект теплотрассы.

Об этом заявил глава Киевской организации Архитектурной палаты Национального союза архитекторов Украины Алексей Шемотюк в эфире «Киевского времени».

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Шемотюк подчеркнул, что речь идет о прокладке трубы диаметром около одного метра. В то же время, по его словам, этот проект не связан с развитием распределенной когенерации и не повышает энергетическую устойчивость столицы в преддверии отопительного сезона.

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«Нет заинтересованного лица в том, чтобы этот проект сделать самым дешевым и ласковым для парка образом», — заявил архитектор.

Таким образом, вопрос вырубки деревьев на Теремках остается предметом дискуссии, в частности, относительно целесообразности выбранного проектного решения и его влияния на зеленую зону.

Как мы писали, на Теремках в Киеве древесину от срубленных при строительстве тепломагистрали деревьев передали «Киевзеленстрою» . Из нее планируют изготовить скамейки, беседки и мусорные урны для зеленых зон и общественных пространств столицы. Небольшие ветки переделают в мульчу для подсыпания саженцев.

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