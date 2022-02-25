"Ковидную тысячу" можно потратить на помощь армии

Деньги можно будет направить для помощи украинским военнослужащим в благотворительные организации МБФ "Вернись живым".

Правительство приняло решение, что средства, полученные украинцами от государства за вакцинацию против COVID-19 в рамках программы президента Украины "Еподдержка", можно будет использовать для помощи украинской армии.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Деньги можно будет направить для помощи украинским военнослужащим в благотворительные организации МБФ "Вернись живым", или зачислить их на специальный счет НБУ открыт специально для сбора средств на нужды армии", — сказал он.