Вырванные с корнем и асфальтом дерева и разбитые крыши: в Сети показали последствия непогоды в Одесской области

Шквальный ветер пронесся несколькими населенными пунктами Одесской области и наделал беды.
В Одесской области бушевал ураган. Шквальный ветер, который пронесся поселком Тарутино, повалил деревья и порвал электропровода.
Об этом сообщает Таймер.
Сильный ветер вчера, 4 августа, натворил беды на окраине Тарутино. Он вырывал с корнями и асфальтом деревья, срывал крыши домов и обрывал линии электропередачи.
Наиболее сильно пострадали села Подгорное, Березино, Августовское.
Пострадавшие от урагана оправляются от пережитого и подсчитывают убытки.
Напомним, что внезапный ливень с градом накрыла 4 августа вечером Хмельницкий. За считанные секунды дороги и тротуары там превратились в бурные потоки.