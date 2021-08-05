Вырванные с корнем и асфальтом дерева и разбитые крыши: в Сети показали последствия непогоды в Одесской области

Шквальный ветер пронесся несколькими населенными пунктами Одесской области и наделал беды.

В Одесской области бушевал ураган. Шквальный ветер, который пронесся поселком Тарутино, повалил деревья и порвал электропровода.

Об этом сообщает Таймер.

Сильный ветер вчера, 4 августа, натворил беды на окраине Тарутино. Он вырывал с корнями и асфальтом деревья, срывал крыши домов и обрывал линии электропередачи.

Наиболее сильно пострадали села Подгорное, Березино, Августовское.

Пострадавшие от урагана оправляются от пережитого и подсчитывают убытки.

Напомним, что внезапный ливень с градом накрыла 4 августа вечером Хмельницкий. За считанные секунды дороги и тротуары там превратились в бурные потоки.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку