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Вырванные волосы и синяки: в Харькове две женщины подрались из-за телевизора

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Вырванные волосы и синяки: в Харькове две женщины подрались из-за телевизора

pixabay.com

Подозреваемая на суде раскаялась.

В Харькове женщина из-за телевизора избила жену брата. Она требовала его выключить, а когда та отказалась, схватила потерпевшую за волосы и несколько раз ударила кулаком по голове.

Об этом говорится в приговоре Дзержинского районного суда г. Харькова (название суда недекоммунизировано – ред.), сообщает ТСН.ua.

По данным суда, подозреваемая сначала требовала от жены брата выключить телевизор, а когда та отказалась, то нападающая обесточила квартиру. После того как потерпевшая пожаловалась мужу, родственница схватила ее за волосы и таскала по квартире, а затем несколько раз ударила кулаком по голове. У пострадавшей диагностировали легкие телесные повреждения, в частности, у женщины были вырваны волосы и синяки на теле.

На суде подозреваемая вина признала и раскаялась. Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 125 УК и оштрафовал на 850 грн.

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