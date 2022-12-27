Вырывала помидоры и порезала соперницу: на Волыни жена устроила "разборки" из-за мужа

Теперь женщина будет находиться в тюрьме более 5 лет.

В Волынской области жена приревновала своего мужа к другой и решила отомстить сопернице. Она покалечила потерпевшую.

Об этом говорится в приговоре Ратневского районного суда Волынской области.

По данным суда, в августе 2022 года подозреваемая пришла в дом потерпевшей и проткнула ее ножом. На суде нападающая вину признала. Она отметила, что действительно ночью пришла в дом женщины с ножом и начала срывать помидоры на приусадебном участке пострадавшей. Таким образом, она хотела отомстить знакомой, потому что приревновала ее к своему мужу. Когда потерпевшая выгоняла ее из огорода, нападавшая начала копать женщину и ударила ее ножом в живот.

На суде мужчина подозреваемой опроверг, что у него быть отношения с потерпевшей.

Суд признал нападающую виновной и приговорил ее к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Также ревнивая жена должна заплатить потерпевшей 48 498 грн моральной и материальной компенсации.

Напомним, в Тернополе в одном из салонов красоты женщина избила фаллоимитаторами бывшую подругу. Она обвинила потерпевшую в том, что та переспала с ее мужем.

Ранее в Тернопольской области мужчина познакомился в соцсети с девушкой, обещавшей ему интимные фото. За это он заплатил 165 тыс. грн. Однако фотографий пострадавший так и не получил, а потому обратился в полицию.

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