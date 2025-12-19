Высадка российского десанта в Одессе: в СНБО рассказали, может ли РФ осуществить такую операцию

Одесса / © Pixabay

В Одессе и области активно распространяют фейки об угрозах высадки российского десанта и другие «страшилки» о военных операциях, однако реальная ситуация значительно спокойнее.

Об этом сообщил лейтенант Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО в Telegram.

«Нет военной сухопутной угрозы, а также нет у россиян возможностей осуществить какую-то операцию с моря, все под контролем Сил обороны Украины», — подчеркнул Коваленко.

По его словам, основные усилия российских сил сейчас направлены на воздушные удары и создание гуманитарной катастрофы. «Параллельно тратят большие силы на локальную пропаганду», — отметил он.

Лейтенант отметил важность выдержки и взаимодействия всех служб: «Энергетики работают, военные работают — много людей задействованы в отражении атак, восстановлении, обеспечении безопасности, информационной устойчивости, в медицине, логистике».

Он также обратился к жителям Одессы: «Можно понять тех, кто устал. Причина всей беды — Россия. Но таких темпов противодействия и восстановления в таких сложных условиях не способна была бы обеспечить ни одна страна Европы в современных условиях войны».

Коваленко поблагодарил жителей города за стойкость: «Выдержим. И от себя благодарю вас, одесситы, за стойкость».

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером, 19 декабря Россия массированно ударила по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки есть погибшие и много раненых.