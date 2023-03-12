Выселение монахов УПЦ МП из Лавры Зеленский назвал укреплением духовной независимости

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о расторжении договора, согласно которому монахи УПЦ Московского патриархата пользовались государственной собственностью, принадлежащей Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра".

Об этом он говорил в своем традиционном вечернем обращении в воскресенье, 12 марта.

Это решение Зеленский назвал укреплением "нашей духовной независимости".

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“Я вижу одобрение украинцами этих наших шагов – вполне законных. И мы продолжим это наше движение. Мы не допустим, чтобы у государства-террориста осталась хоть какая-то возможность манипулировать духовностью нашего народа, разрушать украинские святыни – наши лавры – или похищать из них любые ценности», — подчеркнул он.

Напомним, до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны освободить культовые здания монастыря и передать имущество государству.

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