Выселение россиян и суд над предателями: Кулеба назвал сценарий деоккупации Крыма

Симферополь / © Архів

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Освобождение Крыма вряд ли пройдет дипломатическим путем, а после деоккупации полуострова всем россиянам, въехавшим туда после 2014 года, придется уехать.

Об этом в интервью«24 каналу» заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его мнению, Силы обороны уже сдерживают логистику противника в Крыму, поэтому Украине пора определиться, что делать с местным населением после возвращения территорий.

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Как будет проходить деоккупация ВОТ

Бывший глава МИД убежден, что россияне, незаконно переехавшие в оккупированные регионы, должны вернуться домой. Любые обещания с их стороны быть послушными и лояльными к украинской власти вообще не стоит принимать во внимание.

«А вот все граждане Украины, какую бы позицию они ни занимали в отношении российской оккупации, остаются для нас украинскими гражданами, независимо от того, получали ли они российский паспорт или нет, работали ли в административных органах или нет», — отметил Кулеба.

Руководителей оккупационных администраций ждет та же участь, что и приезжих россиян, даже если эти чиновники ранее имели украинские паспорта. По словам Кулебы, у них есть только два пути: либо они успеют сбежать, что наиболее вероятно, либо окажутся на скамье подсудимых.

«Есть четвертый элемент. Должны быть возбуждены уголовные дела в отношении тех, кто совершал преступления против украинских военнослужащих. Пятый, последний элемент — Украина возвращает эти территории и должна относиться с терпимостью к тем людям, которые прошли через оккупацию, но их право голоса на общенациональных и местных выборах откладывается на определенный период», — рассказал Кулеба.

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По мнению бывшего министра иностранных дел, людям, которые годами находились под влиянием жесткой российской пропаганды, нельзя сразу предоставлять возможность голосовать на выборах. Поскольку их голоса будут определять будущее всей страны, экс-министр предлагает ввести мораторий на голосование на 5–10 лет.

Кроме того, Кулеба отметил, что не верит в дипломатическое возвращение Крыма. Он добавил, что для кремлевского диктатора Владимира Путина мирные переговоры таят в себе гораздо больше угроз, чем боевые действия, поэтому война будет продолжаться.

Ранее эксперт Константин Криволап заявил, что не стоит ожидать скорого возвращения Крымав ближайшее время— в настоящее время продолжается фаза системного изнурения оккупантов. По его словам, Украина выбрала стратегию длительной дистанционной войны, чтобы с помощью ударов по логистике и обороне заставить врага покинуть полуостров самостоятельно.

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