Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры: суд принял решение, которое упростит работу Минкульта

Комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины начала проверку в Лавре после расторжения договора аренды с УПЦ МП.

Хозяйственный суд Киева принял постановление, которое должно обеспечить беспрепятственную работу комиссии по приемке-передаче госимущества Киево-Печерской лавры к рассмотрению по существу основного иска о расторжении договора аренды помещений Лавры с УПЦ (МП).

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, пишет УНИАН.

"Мы имеем решение Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска, удовлетворено одно из наших требований относительно того, чтобы никто не препятствовал работе министерства до вступления в законную силу решения суда, к рассмотрению основного иска заповедника. Так что, я думаю, что отныне эксцессов во время работы комиссии не будет", – рассказал министр.

Ткаченко также отметил, что в Киево-Печерской лавре "длится диалог" между комиссией и представителями УПЦ (МП).

Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры

Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" объявил о расторжении договора аренды с Украинской православной церковью Московского Патриархата с 29 марта 2023 года, однако длительное время представителей комиссии не допускали на территорию церкви.

Священники УПЦ МП заявили, что якобы в Министерстве культуры нет "никаких юридических оснований для таких действий ", а сам факт называют ультиматумом власти.

Министр культуры Александр Ткаченко подчеркнул, что передача Лавры в бессрочное пользование УПЦ МП была принята при президентстве Виктора Януковича и вызывает много вопросов.

1 апреля суд избрал меру пресечения экс-наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу Лебедю в виде двух месяцев домашнего ареста.

12 апреля Комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины начала проверку в Киево-Печерской лавре после расторжения договора аренды по УПЦ МП. Там уже фиксируют разрушение или повреждение объектов культурного наследия.

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