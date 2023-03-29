Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры: в ПЦУ назвали два пути

В ПЦУ отмечают, что богослужения в Лавре не должны прекращаться.

Духовенство Украинской православной церкви Московского патриархата должно покинуть территорию Киево-Печерской Лавры, или выдавить из себя "русский мир".

Об этом в эфире "1+1" во время всеукраинского телемарафона заявил священник Православной церкви Украины Георгий Коваленко.

"Никто — ни украинское государство, ни украинское общество, ни украинские церкви не заинтересованы в том, чтобы там прекратилась молитва. Молитва в Лавре как звучала, так и будет звучать", — подчеркнул священник ПЦУ.

Как отметил Коваленко, в Лавре находятся "не только и не столько монахи".

"Монахи составляют меньшинство. В Лавре центр управления Московского патриархата. Структуры организационные, структуры управления Московским патриархатом. Я думаю, что есть два пути — когда физически носители идеологии "русского мира" покидают территорию, или люди на территории, в том числе и монахи, сами из себя изнутри выдавливают Московский патриархат. Тогда монахи и люди остаются, а Московский патриархат выходит. Два пути — либо внешний, либо внутренний", — заявил он.

Напомним, 29 марта УПЦ МП должна окончательно покинуть Киево-Печерскую Лавру. После расторжения договора аренды территории Лавры у УПЦ МП было 20 дней на выселение.

Все это время на территории национального заповедника работала комиссия Министерства культуры, которая проверяла, все ли ценности на месте. 30 марта начнет работу еще одна комиссия, которая начнет передавать имущество от монастыря государству.

Часть священников УПЦ МП назвали выселение из Лавры противозаконным и заявили, что уезжать не собираются.

Отметим, что УПЦ продолжает формально заявлять о "независимости" от Москвы, хотя недавно официальная экспертиза подтвердила ее церковно-каноническую связь с Русской православной церковью.

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