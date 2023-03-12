Выселение УПЦ МП из Лаври: скандальный митрополит Павел заявил, что "апокалипсис начинается с Украины"

Скандальный иерарх призвал сторонников "отстаивать свои права и свои святыни".

Скандальный наместник монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополит Павел снова отличился нападками в адрес украинских властей и ПЦУ.

Об этом он заявил во время проповеди в одном из храмов Нижней лавры, которыми пока еще пользуется МП.

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"Наверное, Апокалипсис начинается с Украины, потому что здесь великие святыни, Киев называют вторым Иерусалимом, вся наша Святая Русь, Украина и другие города покрыты мощами угодников Божьих", – сказал митрополит, которого в Сети шутя називают "Паша-Мерседес" из-за якобы его любимой марки элитных авто.

Павел назвал украинские власти "внуками вождей революции (1917 года. – Ред.) – гонителей Церкви". А духовенство ПЦУ скандальный иерарх обвинил в "осквернении" Трапезного и Успенского соборов Лавры.

Он призвал своих сторонников "отстаивать свои права и свои святыни".

"Братья и сестры, вы не должны оставаться в стороне. Мы выбирали этих депутатов и сегодня мы должны дать ответ: как выбирали, так можем и отстранить, как это принято в цивилизованном мире. Поэтому нам придется возвысить голос. Мы должны отстоять свою веру, мы не должны посрамить Церковь, пускай даже меня расстреляют. Я не боюсь смерти", – подытожил Павел.

Напомним, до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко объяснил, что монахи смогут после завершения государственных проверок остаться в Киевской лавре, но при определенных условиях.

По информации издания LB.ua, аудиторская проверка выявила около 40 незаконных новостроек на территории Лавры в Киеве.

В свою очередь, глава РПЦ патриарх Кирилл, который благословляет оккупантов убивать украинцев, назвал Лавру "колыбелью русской цивилизации" и призвал своих сторонников "защитить" ее.

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