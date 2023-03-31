Выселение УПЦ МП из Лавры: озвучен прогноз, что ждет "Пашу-Мерседеса"

С митрополитом Павлом "уже никто разговаривать не будет", считает религиовед Людмила Филипович.

Настоятель монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре митрополит Павел (Лебедь), которого за любовь к дорогим авто называют "Паша-Мерседес", вскоре может быть привлечен к уголовной ответственности.

Такой прогноз в эфире всеукраинского телемарафона, который транслирует Youtube-канал ТСН, озвучила религиовед Людмила Филиппович, комментируя выселение из Лавры УПЦ МП.

"Думаю, что с Павлом уже никто разговаривать не будет. Он позиционирует себя очень открыто как враг украинского государства, а за это надо нести ответственность. Я все ожидаю, когда его поймают на границе и выдвинут ему соответствующие обвинения. Он уже наговорил, мне кажется, не на один год заключения", — заявила она.

В то же время, по словам Филиппович, Украина — правовое государство, поэтому "нельзя сделать так, как это делалось бы в России или в Китае — упекли тебя и забыли о твоем существовании".

"Нужно собрать доказательную базу, определенным образом ее оформить, провести через суд, найти свидетелей. Будем ждать, когда наша судебная система сработает, но там длительные процедурные процессы, обойти которые просто невозможно. Поэтому давайте наберемся терпения. Думаю, что наказание не только божье, но и общественное, догонит этого человека, который никак не впишется в реалии украинской действительности. Он до сих пор живет за закрытыми дверями, за стенами, где ему очень комфортно — фактически, феодал", — объяснила она.

Религиовед подчеркнула, что Киево-Печерская Лавра превратилась в "государство в государстве".

"Мы видим, насколько стремительно меняется ситуация. Вскоре же придет победа, и просто интересно, как в этой ситуации он будет дальше комментировать его ожидания, что "летом мы вернемся, поскольку придут сюда российские войска и освободят Киев от нацистов и фашистов". Одного этого достаточно, чтобы привлечь его к уголовной, а не просто административной ответственности", — заявила Филиппович.

Напомним, Министерство культуры и информполитики инициировало расторжение договора с Украинской православной церковью об аренде Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Поводом стали нарушения при пользовании имуществом Лавры, обнаруженные ревизией Минкультуры, в том числе самочинные новостройки на территории монастыря. С 29 марта УПЦ МП должна была покинуть территорию Лавры.

Впрочем, 30 марта верующие УПЦ МП выгнали комиссию, прибывшую для возвращения имущества Лавры на баланс государства.

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообещал ему "кару Господа".

Отметим, что УПЦ продолжает формально заявлять о "независимости" от Москвы, хотя недавно официальная экспертиза подтвердила ее церковно-каноническую связь с Русской православной церковью.

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