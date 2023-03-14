Выселят ли из Лавры Московский патриархат: все подробности скандала между УПЦ и Минкультом

Из Киево-Печерской Лавры могут выселить Украинскую православную церковь. Министерство культуры и информационной политики предупредило руководство мужского монастыря УПЦ МП о расторжении соответствующего договора аренды.

Наместник монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре митрополит Павел категорически отказался освобождать помещение и призвал верующих "поднять голос". УПЦ продолжает формально заявлять о "независимости" от Москвы, хотя недавно официальная экспертиза подтвердила ее церковно-каноническую связь с Русской православной церковью.

Министр культуры Александр Ткаченко настаивает, что подсанкционные лица, связанные с Московским патриархатом, должны уйти из Лавры. В таких условиях часть монахов может остаться, добавляет министр.

ТСН.ua собрал подробности скандала вокруг выселения УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры.

Минкульт хочет расторгнуть договор с УПЦ МП

Украинская православная церковь 10 марта получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" о расторжении с 29 марта договора аренды территории и помещений Лавры. В письме говорится, что межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора использования государственного имущества.

По данным СМИ, ревизия Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" проводилась с 1 января 2018 года по 30 сентября 2022 года. Были зафиксированы многочисленные нарушения — речь идет о 36 самовольных стройках. Все незаконные новостройки являются коммерческими и хозяйственными помещениями, то есть не имеют прямого отношения к монашеской жизни.

Кроме того, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко анонсировал отдельную ревизию для проверки наличия и состояния движимого имущества Киево-Печерской Лавры, в частности мощей святых и музейных экспонатов — более 800 экземпляров.

"Последняя ревизия была в 2018 году, и все объекты есть в перечне. И любой шаг, который смогут осуществить представители УПЦ МП относительно движимого имущества и собственно музейных экспонатов, будет зафиксирован, и у них будет уголовная ответственность", — подчеркнул руководитель Минкульта.

В УПЦ МП заявили, что у Министерства культуры Украины нет "никаких юридических оснований для таких действий". Также утверждалось, что выводы ревизии "составлялись, очевидно, предвзято и с грубым нарушением юридических норм".

"Единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта, равно как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", — заявили в УПЦ МП.

Ткаченко уточнил, кто должен уйти, а кто остаться

Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что ревизия — "повод для того, чтобы монахи смогли определиться с тем, как они могут оставаться в Лавре". Министр заверил, что никто не прибегнет к насильственным действиям, если монахи откажутся выполнить условия и не захотят покинуть территорию Лавры, но власть будет действовать в рамках закона.

Ткаченко подчеркнул, что передача Лавры в бессрочное пользование УПЦ МП была принята во времена президентства Виктора Януковича и вызывает множество вопросов. Также он намекнул, что Лавру должны покинуть "подсанкционные лица из УПЦ МП, в частности, митрополиты Антоний и Павел".

Глава Минкульта отметил, что монахи могут остаться в помещении Лавры, однако в каком формате - это уже решится впоследствии.

"Принципиально ситуация изменится, когда подсанкционные лица покинут территорию Лавры. Те месседжи, которые я получаю, свидетельствуют о том, что мы можем рассчитывать на конструктивную позицию", — сказал министр.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался в поддержку инициативы Минкульта, назвав ее "укреплением духовной независимости".

"Я вижу одобрение украинцами этих наших шагов – вполне законных. И мы продолжим это наше движение. Мы не допустим, чтобы у государства-террориста осталась хоть какая-то возможность манипулировать духовностью нашего народа, разрушать украинские святыни – наши Лавры – или воровать из них любые ценности", — подчеркнул он.

В УПЦ МП ответили украинским властям

Настоятель монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре митрополит Павел (которого за любовь к дорогим авто называют "Паша-мерседес") 12 марта во время проповеди призвал верующих "отстаивать свои права и свои святыни".

Павел назвал украинские власти "внуками вождей революции (1917 — ред.) — гонителей Церкви". А духовенство ПЦУ скандальный иерарх обвинил в "осквернении" Трапезного и Успенского соборов Лавры.

"Нам придется поднять голос. Мы должны отстоять свою веру, мы не должны посрамить Церковь, пусть даже меня расстреляют. Я не боюсь смерти", – подчеркнул он.

Впоследствии митрополит обнародовал видеообращение, в котором категорически заявил, что не будет освобождать помещение Лавры.

Павел пожаловался, что против него ввели санкции и якобы "хотят забрать гражданство".

"Мы не коллаборанты, мы граждане своей страны, мы люди, живущие здесь с 1988 года, у многих нет другого места, кроме этого", — отметил он.

Как Москва отреагировала на скандал

Патриарх РПЦ Кирилл выразил свой протест против действий украинской власти и призвал мир защитить Киево-Печерскую Лавру. В своем обращении глава РПЦ подчеркнул, что Киево-Печерская Лавра – "родоначальник общей духовной и монашеской традиции русского, украинского и белорусского народов".

За представителей Московского патриархата вступился и Кремль. При этом спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков открыто назвал УПЦ Русской православной церковью.

"Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви, Русской православной церкви. Мы считаем это недопустимым. Мы считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобное возмутительное решение", — заявил Песков.

Монахам предлагают выбор между Лаврой и Московским патриархатом

Украинские власти ищут среди представителей УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре "здоровое сообщество", которое готово порвать связи с Московским патриархатом не только на словах.

Такое мнение высказал в эфире "1+1" в рамках всеукраинского телемарафона священник Православной церкви Украины Георгий Коваленко, комментируя требования Минкульта.

"Очень хороший посыл. Мы видим, что государство дает возможность выхода из ситуации. Что такое Московский патриархат в Киево-Печерской Лавре? Это административная структура Московского патриархата, его руководство, митрополия, синодальные отделы, которые не являются монашеским сообществом. Наверное, им там не место до тех пор, пока они аффилированы с Московским патриархатом. Там есть духовная семинария и академия. Давайте внимательно присмотримся, чему там обучают ребят с украинскими паспортами — должна ли она быть в Лавре? Вопрос к этому сообществу, который был и к руководству Украинской православной церкви — вы наконец порвете с Московским патриархатом, или нет? Владыка Павел — действительно тот игумен, которого вы хотите видеть?" – отметил Коваленко.

По мнению священника ПЦУ, тем, кто захочется остаться в Лавре, "придется выбирать между Лаврой и Московским патриархатом".

"Какие предложения у монахов Киево-Печерской Лавры? Есть ли у вас вариант, который был бы приемлем с канонической, юридической точки зрения? Который бы доказал государству и обществу, что вы — не Московский патриархат, а православным доказал — что вы православные? Мне кажется, есть попытки найти здоровое сообщество, оно там должно быть, но это их выбор — цепляться за связь с Московским патриархатом, или следовать своему монашескому призванию", — подчеркнул он.

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