Вышел из авто без телефона и документов: в Днепре нашли мертвым парня, который уехал на рыбалку и загадочно исчез

В обстоятельствах его смерти разбираются правоохранители.
В Днепре нашли мертвым 20-летнего парня, которого правоохранители и волонтеры искали с 15 ноября. Его тело обнаружили в озере.
Об этом пишет "Информатор".
Молодого человека нашли в водоеме. На его теле, по данным полиции, не было следов насильственной смерти. Что именно стало причиной смерти, сейчас неизвестно. В обстоятельствах его гибели будут разбираться следователи.
Днепрянин вместе со своим товарищем по работе ночью 15 ноября отправился на рыбалку. На выезде из города они остановились рядом с заправкой. Парень вышел из авто, чтобы сходить в туалет. С собой он не взял ни документы, ни мобильный телефон. После чего он пропал без вести.
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