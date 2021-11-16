Вышел из авто и пропал без вести: в Днепре разыскивают 20-летнего парня, который ночью ушел с приятелем на рыбалку

Вышел из авто и пропал без вести: в Днепре разыскивают 20-летнего парня, который ночью ушел с приятелем на рыбалку

С собой у молодого человека не было телефона и документов.

В Днепре общественность разыскивает 20-летнего Никиту Владимирова. Парень поехал на рыбалку со знакомым и пропал без вести.

Об этом на своей странице в соцсети написала сестра парня Маргарита Владимирова.

Как стало известно, около трех часов ночи 13 ноября он вместе со своим товарищем отправился на рыбалку на черном автомобиле Daewoo Lanos. На выезде из города он остановил авто и вышел в туалет. После чего пропал без вести. С собой у него не было ни документов, ни мобильного телефона — они остались в салоне авто.

Его приметы: рост около 183 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. На правом предплечье есть тату с изображением волка.

Был одет в темно-серый плащ с капюшоном, черно-белый шарф, черные джинсы и серые ботинки.

“Полиция делает все возможное, чтобы найти его. Но прошу вас откликнуться. Может, кто-то что-то видел или знает. Любая информация очень важна”, — написала Маргарита Владимирова.

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