Вышел из дома больше 10 дней назад: в Кривом Роге без вести пропал 19-летний парень (фото, приметы)

Вышел из дома больше 10 дней назад: в Кривом Роге без вести пропал 19-летний парень (фото, приметы)

Парень не выходит на связь ни с родными, ни с близкими.

В Кривом Роге Днепропетровской области более 10 дней ищут 19-летнего парня. Он ушел из дома и перестал выходить на связь с родными и близкими.

Об этом написали в группе "Поиск детей Кривой Рог".

19-летний Александр Плахотный 13 ноября вышел из дома в Долгинцевском районе города. На звонки он не отвечает, где он сейчас находится — неизвестно.

Был одет в бело-красные кроссовки, камуфляжные штаны и черную спортивную куртку.

“Любую информацию о парне можно сообщать по телефону горячей линии группы поиска пропавших детей: (097) 543 30 30 или (097) 451 45 12”, — подчеркнули в волонтерской группе.

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