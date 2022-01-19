Вышел из дома и не вернулся: в Тернополе пропал без вести 15-летний парень (фото)

На связь с родными он не выходил.
В Тернополе разыскивают 15-летнего местного жителя Дмитрия Мудрика. Парень вышел из дома 18 января около 19 часов и не вернулся.
Как сообщили в полиции области, на связь с родителями подросток не выходил. Его местонахождение также неизвестно.
"Работники полиции обращаются к гражданам с просьбой помочь разыскать жителя Тернополя. Если вы владеете какой-либо информацией, звоните 27-11-70 или на линию 102", — отметили в полиции.
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