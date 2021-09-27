Вышел из дома и пропал без вести: в Днепре правоохранители разыскивают 17-летнего студента (фото)

Вышел из дома и пропал без вести: в Днепре правоохранители разыскивают 17-летнего студента (фото)

Парень учится в Национальной металлургической академии.

В Днепропетровской области волонтеры и правоохранители разыскивают 17-летнего студента, который вышел из дома и пропал без вести.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, в полицию обратился отец пропавшего без вести студента Металлургической академии. Он сообщил, что парень ушел из дома около семи утра 26 сентября. Где он находится сейчас, неизвестно.

Его приметы: рост около 185 сантиметров, вес — 70 килограмм, худощавого телосложения. У него темные волосы, карие глаза. С правой стороны лица у носа есть шрам.

Был одет в синюю куртку, черные или желтые джинсы. Черные мокасины. С собой у него был черный рюкзак, пакет-майка с надписью BMW, конспекты, паспорт, студенческий билет.

"Всем, кому известно о местонахождении без вести пропавшего Назара Бойко, просим сообщить по телефонам: (095) 938 27 56, (066) 570 72 09, 102 или другим удобным для вас способом", — подчеркнули в Нацполиции области.

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