Вышел из дома и пропал без вести: в Кривом Роге полиция разыскивает 12-летнего школьника

На связь с родными и близкими он не выходит.
В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители и общественность разыскивают 12-летнего мальчика, который вышел из дома и пропал без вести.
Об этом сообщили в пресс-служб6 Нацполиции области.
Как выяснилось, о том, что ребенок пропал, в полицию сообщила мама школьника.
Михаил Щербина вышел из дома и не вернулся. На связь с родными и близкими он не выходит.
На вид ему 12 лет. Рост около 150 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы русого цвета. Был одет в темно-синюю куртку, черные брюки с манжетами внизу, а также в черные кроссовки.
"В случае, если вы владеете какой-либо информацией о фактического пребывания Михаила, просим вас сообщить в Криворожское районное управление полиции по телефонам: (067) 568 90 99 или по телефону "102", — подчеркнули в Нацполиции области.