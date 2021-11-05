Вышел из дома в тапочках и штанах: в Днепропетровской области ищут пропавшего без вести 13-летнего мальчика

Где он сейчас может находиться, неизвестно.
В Днепропетровской области правоохранители и общественность разыскивают пропавшего без вести 13-летнего мальчика. Он вышел из дома, после чего перестал отвечать на звонки.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, происшествие случилось в поселке Пушкаревка Верхнеднепровского района. Об исчезновении внука в полицию сообщила 62-летняя женщина.
Его приметы: рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, темные короткие волосы. Был одет в синюю куртку с капюшоном, шлепанцы, а также в черные спортивные штаны.
“Если у вас есть информация о месте нахождения несовершеннолетнего Сокол Виталия Юрьевича 2008 года рождения, просьба позвонить в отделение полиции № 3 Каменского РУП по телефонам: (05658) 6-06-02, (097) 556 86 84, или на спецлинию "102", — подчеркнули в пресс-службе Нацполиции области.
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