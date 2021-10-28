Вышел из тюрьмы и убил отца: в Кривом Роге мужчину приговорили к семи годам заключения

Вышел из тюрьмы и убил отца: в Кривом Роге мужчину приговорили к семи годам заключения

По данным правоохранителей, мужчина уже неоднократно был осужден.

В Кривом Роге к семи годам тюрьмы приговорили 29-летнего мужчину, который жестоко убил своего отца.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, инцидент произошел еще в мае 2020 года. Между отцом и сыном разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина нанес гражданину множество ударов по голове и телу. В результате чего пострадавший скончался.

Примечательно, что горе-сын уже неоднократно судим. Не справился с агрессией он и в этот раз. За что проведет за решеткой семь лет.

“Днепровский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым 29-летний гражданин признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что в Каменском к девяти с половиной годам тюрьмы приговорили мужчину, который молотком до смерти забил своего приятеля.

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