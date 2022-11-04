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Вышел на дорогу и пальнул: боец ВСУ с близкого расстояния одним выстрелом уничтожил российский танк (видео)

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
3112
Время на прочтение
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Вышел на дорогу и пальнул: боец ВСУ с близкого расстояния одним выстрелом уничтожил российский танк (видео)

Украинский боец с близкого расстояния уничтожил танк россиян, скриншот

Украинский военный отважно и умело уничтожил танк оккупантов.

Боец ВСУ одним выстрелом уничтожил российский танк. Воин вышел на дорогу и ударил в двигавшихся вперед оккупантов.

Соответствующее видео обнародовал канал СтратКом ВСУ.

"Боец 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады с близкого расстояния одним выстрелом уничтожил вражеский танк", — говорится в сообщении.

После удара по оккупантах танк вспыхнул, продолжил двигаться по дороге и взрываться, пока технику врага полностью не охватило огнем.

Ситуация на фронте

Начались 254 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Оккупанты за сутки обстреляли около 30 населенных пунктов.

Армия России ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредоточивают усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях.

По состоянию на 4 ноября Вооруженные силы Украины от 24 февраля ликвидировали 74 840 оккупантов. За сутки ликвидировано еще 840 российских военных.

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Дата публикации
Просмотры
3112
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