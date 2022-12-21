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Вышел от бабушки и дедушки и исчез: в Ровно разыскивают 12-летнего мальчика (фото)

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
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Время на прочтение
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Вышел от бабушки и дедушки и исчез: в Ровно разыскивают 12-летнего мальчика (фото)

Родные и полиция разыскивают 12-летнего Богдана Мисюру / Фото: ГУ Нацполиции в Ровенской области

Полиция просит неравнодушных помочь в розыске ребенка.

Сегодня, 21 декабря, в Ровно исчез 12-летний Богдан Мисюра. Мальчика разыскивают полицейские и родные.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

"В 16:30 сегодня, 21 декабря, мальчик вышел от бабушки и дедушки, проживающих на улице Киевской в Ровно, с намерением ехать домой в село Забороль Ровенского района. Впрочем, по месту жительства он так и не появился", — говорится в сообщении.

Телефона у ребенка с собой не было. Мальчик был одет в светло-зеленую куртку, темную шапку с помпоном, синие спортивные штаны, высокие ботинки.

Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, светлые волосы, глаза голубые.

"Если вам известна любая информация о возможном местонахождении 12-летнего мальчика, просим сообщить в полицию по телефонам 0665173647 или 102", — отметили в полиции.

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Дата публикации
Просмотры
255
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