Вышел со двора и пошел в сторону поля: на Одесчине ищут двухлетнего мальчика – фото, подробности

В Одесской области с 31 мая продолжаются поиски двухлетнего ребенка.

В Одесской области, в селе Борисовка, вечером 31 мая исчез Иван Мельник, которому 2,9 лет. Ребенка искали всю ночь – поиски продолжаются.

Об этом сообщила Нацполиция Украины.

Ребенок исчез около 19 часов. Предварительно известно, что малыш гулял во дворе и, пока мать хозяйничала, он вышел на улицу и пошел в сторону поля, ведущего в Татарбунары. Иван пошел с домашней собакой Хати, что на фото.

Двухлетний Иван Мельник, пропавший на Одесчине / Фото: Национальная полиция Украины

Полицейские, в частности, обследовали населенный пункт, поля и дороги, ведущие в райцентр Татарбунар.

Двухлетний Иван Мельник, пропавший на Одесчине / Фото: Национальная полиция Украины

В поисках задействованы сотрудники Белгорода-Днестровского, Татарбунарского и Саратского отделов полиции, кинологи и оперативники управления уголовного розыска областной полиции, спасатели, работники территориального центра комплектования и социальной поддержки, пограничники, охотники и местные жители.

Напомним, в Черкасской области во двор работника ТЦК бросили взрывчатку.

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