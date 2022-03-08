"Вышел в магазин за продуктами": в псевдореспубликах "ЛДНР" мужчин хватают посреди улицы, забирают паспорт и отправляют воевать (видео)

"Вышел в магазин за продуктами": в псевдореспубликах "ЛДНР" мужчин хватают посреди улицы, забирают паспорт и отправляют воевать (видео)

Житель ОРДЛО, ни разу не державший в руках оружие, оказался на передовой.

В псевдореспубликах "ЛНР" и "ДНР" нет желающих воевать против Украины, поэтому "желающих" находят посреди улицы, хватают, забирают документы и отправляют на передовую.

Об этом СБУ рассказал пленный житель ОРДЛО.

По словам мужчины, 1 марта он пошел в магазин, его схватили на улице, отобрали паспорт, отвезли в Алчевск, а оттуда отправили на передовую. Во время первого боя парень попал в плен к ВСУ.

"Сказали воевать, но когда начался обстрел, я вместе с другими укрылся в танке. Стрелять не стал, потому что даже не умею", — рассказывает пленный.

Среди кафиров все больше появляются панические настроения, они не хотят воевать в Украине и дезертируют дорогой в нашу страну. Об этом СБУ рассказал пленный российский техник.