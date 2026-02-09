"Вышел за продуктами — оказался на полигоне": омбудсмен заявил о грубых нарушениях прав во время мобилизации

ТЦК, мобилизация / © ТСН.ua

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о многочисленных нарушениях прав граждан со стороны работников ТЦК. В частности, речь идет о практике изъятия мобильных телефонов, из-за чего родные в течение дней не могут найти мобилизованных.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека во время заседания ВСК по расследованию возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения, передает корреспондент ТСН.

«Человек выходит на связь уже с полигона»

По словам Лубинца, зафиксированы случаи, когда мужчин задерживали на улице без возможности предупредить близких или даже забрать личные вещи из дома.

«У нас есть случаи, когда по причине того, что забирают мобильные телефоны, родственники не знают, где физически находится человек. Иногда проходит несколько дней, пока мобилизованный находит способ позвонить по телефону с полигона и сказать: "Я уже военный, я на тренировке"», — отметил омбудсмен.

Демократия против методов РФ

Лубинец не согласился с тезисом, что права человека во время войны должны отходить на второй план. Он подчеркнул, что именно соблюдение законодательства и прав граждан отличает Украину от государства-агрессора.

«Наши герои на передовой воюют именно за демократию и права людей. Мы обязаны действовать исключительно в пределах своих компетенций, несмотря на тяжелую ситуацию на фронте», — подчеркнул он.

Ранее юристы неоднократно отмечали, что действующее законодательство не наделяет представителей ТЦК и СП правом изымать личные вещи, в том числе мобильные телефоны, у граждан. Подобные действия могут быть расценены как незаконное завладение имуществом или превышение служебных полномочий.