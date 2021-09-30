Вышла из автобуса и выбежала на дорогу: в Черкасской области автомобиль на глазах у матери сбил 7-летнюю девочку

Вышла из автобуса и выбежала на дорогу: в Черкасской области автомобиль на глазах у матери сбил 7-летнюю девочку

7-летняя девочка в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются медики.

В поселке Станиславчик Матусивськой ТГ Черкасской области автомобиль на глазах у матери сбил 7-летнюю девочку.

Об этом сообщили в Нацполиции Черкасской области.

ДТП произошло в среду, 29 сентября, в 15:00. Мать с ребенком вышли из автобуса на остановке вблизи поселка. В это время ребенок внезапно выбежал на дорогу, где попал под колеса автомобиля "Газель". Водитель транспортного средства рассказал полиции, что не успел затормозить, в результате чего сбил девочку. Авария произошла на глазах у матери и других местных жителей. На место происшествия вызвали скорую.

Ребенка госпитализировали в Шполянскую районную больницу. Ее состояние тяжелое, сейчас девочка в коме. Медики также сообщили, что из-за травмы транспортировать пострадавшую в Черкасскую областную больницу нельзя.

ГУ Національної поліції в Черкаській області

"Следователи Звенигородского районного отдела полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Автомобиль изъяли и поместили на штрафплощадку. Ведется следствие", — сообщили в полиции.

Напомним, в Одессе мопед сбил 7-летнюю девочку на пешеходном переходе.

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