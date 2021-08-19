Вышла из больницы и без вести пропала: в Днепропетровской области разыскивают 13-летнюю девочку (фото)

Вышла из больницы и без вести пропала: в Днепропетровской области разыскивают 13-летнюю девочку (фото)

Школьница уже сутки не выходит на связь.

В Днепропетровской области правоохранители и общественность разыскивают 13-летнюю Анастасию Макогон. Девочка ушла из больницы и пропал без вести.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Как стало известно, 18 августа школьница ушла из больницы в Амур-Нижнеднепровском районе и перестала выходить на связь.

Приметы девочки: рост около 157 сантиметров, среднего телосложения, у нее темно-русые волосы до плеча. Была одета в черную футболку, цветные лосины и синие тапочки.

"Просьба всех, кто знает местонахождение несовершеннолетней Анастасии сообщить в отделением полиции № 1 Днепровского районного управления полиции по телефонам: (097) 266-17-72 или "102", — подчеркнули в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что на Закарпатье нашли детей, которых всю ночь искали спасатели и правоохранители.

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