Вышла из больницы и пропала: в Днепре разыскивают 15-летнюю школьницу (фото)

На связь с родными девочка перестала выходить вечером 29 августа.
В Днепре полицейские, волонтеры и общественность разыскивают 15-летнюю Ярославу Ивасишину. Девушка вышла из больницы и пропал без вести.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.
Как стало известно, несовершеннолетняя девушка 29 августа около 17:00 вышла из больницы в Новокодакском районе города. На связь с родными и близкими она все еще не вышла.
Приметы: рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы с белыми полосами, карие глаза. Была одета в темную одежду.
"Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Ивасишиной Ярославы, просьба сообщить в полицию по телефонам: 102, (097) 266-17-72", — отметили в пресс-службе Нацполиции области.
Напомним, что в Черновицкой области ищут 60-летнего грибника, пропавшего в лесу 25 августа.