Вышла из дома и не вернулась: на Прикарпатье пятые сутки разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку (фото)

Полиция просит помочь установить местонахождение Софии.
В Ивано-Франковской области исчезла 16-летняя жительница города Калуш София Литвинская. Девушка 10 июля около 15:00 ушла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщила пресс-служба Ювенальной превенции Прикарпатья.
Полиция и родные ищут Софию.
Приметы девушки: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза зелено-карие, волосы прямые, средней длины, окрашенные каштаново-рыжие.
Была одета в синие короткие шорты, черную футболку и обута в черные босоножки.
"Если вы владеете какой-либо информацией, которая может способствовать установлению местанахождения несовершеннолетней Софии Литвинский, просим звонить на линию "102 "или по телефонам: (0342) 79-03-23, 0980155424", — отметили правоохранители.
Напомним, в Тернопольской области пропавшую 2-летнюю девочку среди ночи нашли в 2 километрах от села.