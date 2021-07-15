Вышла из дома и не вернулась: на Прикарпатье пятые сутки разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку (фото)

Полиция просит помочь установить местонахождение Софии.

В Ивано-Франковской области исчезла 16-летняя жительница города Калуш София Литвинская. Девушка 10 июля около 15:00 ушла из дома и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщила пресс-служба Ювенальной превенции Прикарпатья.

Полиция и родные ищут Софию.

Приметы девушки: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза зелено-карие, волосы прямые, средней длины, окрашенные каштаново-рыжие.

Была одета в синие короткие шорты, черную футболку и обута в черные босоножки.

"Если вы владеете какой-либо информацией, которая может способствовать установлению местанахождения несовершеннолетней Софии Литвинский, просим звонить на линию "102 "или по телефонам: (0342) 79-03-23, 0980155424", — отметили правоохранители.

Напомним, в Тернопольской области пропавшую 2-летнюю девочку среди ночи нашли в 2 километрах от села.

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