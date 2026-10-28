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- Украина
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Вышла из дома и не вернулась: в Польше внезапно исчезла 16-летняя украинка
16-летняя украинка Влада Волошина вышла из дома в Червонаке еще 24 октября и до сих пор не вернулась. Девушка не выходит на связь с родными.
В Польше продолжаются поиски пропавшей 16-летней гражданки Украины Влады Волошиной. Девушка покинула свое место жительства на улице Слонечная в Червонаке (Великопольское воеводство). Контакта с ней пока нет.
Об этом пишет In Poland.
Известно, что девушка вышла из дома в субботу, 24 октября, около 16:00. На данный момент домой она не вернулась, связи с ней нет. По предположению полиции, власти могут находиться в Познани или Сважендзи.
Полиция сообщила приметы пропавшей девушки:
рост примерно 156 см,
стройного телосложения,
светлые волосы с мелированием,
может быть с ярким макияжем.
На момент исчезновения была одета в синюю куртку, джинсы и коричневую спортивную обувь.
Полиция призывает всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, сообщить в отделение полиции Червонака по номеру 516878940 или 112.
Напомним, что из Украины не могут выдворить преступника, которого 9 лет разыскивают в Польше. 63-летний гражданин Польши с 2017 года скрывается в Украине. Он разыскивается правоохранителями своей страны за совершение налоговых и экономических преступлений.