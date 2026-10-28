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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Вышла из дома и не вернулась: в Польше внезапно исчезла 16-летняя украинка

16-летняя украинка Влада Волошина вышла из дома в Червонаке еще 24 октября и до сих пор не вернулась. Девушка не выходит на связь с родными.

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
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Власти Волошина исчезли еще 24 октября

Власти Волошина исчезли еще 24 октября / © In Poland

В Польше продолжаются поиски пропавшей 16-летней гражданки Украины Влады Волошиной. Девушка покинула свое место жительства на улице Слонечная в Червонаке (Великопольское воеводство). Контакта с ней пока нет.

Об этом пишет In Poland.

Известно, что девушка вышла из дома в субботу, 24 октября, около 16:00. На данный момент домой она не вернулась, связи с ней нет. По предположению полиции, власти могут находиться в Познани или Сважендзи.

Полиция сообщила приметы пропавшей девушки:

  • рост примерно 156 см,

  • стройного телосложения,

  • светлые волосы с мелированием,

  • может быть с ярким макияжем.

На момент исчезновения была одета в синюю куртку, джинсы и коричневую спортивную обувь.

Полиция призывает всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, сообщить в отделение полиции Червонака по номеру 516878940 или 112.

Напомним, что из Украины не могут выдворить преступника, которого 9 лет разыскивают в Польше. 63-летний гражданин Польши с 2017 года скрывается в Украине. Он разыскивается правоохранителями своей страны за совершение налоговых и экономических преступлений.

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