Вышла из дома и не вернулась: в Тернопольской области уже два дня разыскивают 15-летнюю девушку

Мобильный телефон девушка покинула дома.
В Тернопольской области разыскивают 15-летнюю Александру Братусь, которая 31 октября вышла из дома и не вернулась.
Об этом сообщили в полиции Теребовлянщины.
Девушка проживает в с. Хмелевка, Микулинецкой ТГ Тернопольской области. Александра 31 октября в 11.00 вышла из дома и не вернулась. Мобильный телефон девушка оставила дома.
Александра Братусь худощавая, невысокого роста. У нее светлые волосы и шрам на бороде.
На момент исчезновения была одета в синее куртку и брюки, черную кофту и фиолетовые кроссовки.
Если вам известно о том, где находится девушка, звоните по телефону: (03551)2-12-14 или на линию 102
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