Вышла из дома и не вернулась: в Тернопольской области уже два дня разыскивают 15-летнюю девушку

Вышла из дома и не вернулась: в Тернопольской области уже два дня разыскивают 15-летнюю девушку

Мобильный телефон девушка покинула дома.

В Тернопольской области разыскивают 15-летнюю Александру Братусь, которая 31 октября вышла из дома и не вернулась.

Об этом сообщили в полиции Теребовлянщины.

Девушка проживает в с. Хмелевка, Микулинецкой ТГ Тернопольской области. Александра 31 октября в 11.00 вышла из дома и не вернулась. Мобильный телефон девушка оставила дома.

Александра Братусь худощавая, невысокого роста. У нее светлые волосы и шрам на бороде.

На момент исчезновения была одета в синее куртку и брюки, черную кофту и фиолетовые кроссовки.

Если вам известно о том, где находится девушка, звоните по телефону: (03551)2-12-14 или на линию 102

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