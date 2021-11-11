Вышла из дома в шесть утра: на Днепропетровщине без вести пропала 15-летняя девочка (приметы)

Раньше школьница уже убегала из дома.
В Новомосковске Днепропетровской области правоохранители и волонтеры разыскивают пропавшую без вести 15-летнюю Надежду Бегиу.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Так, девочка вышла из дома около шести часов утра 9 ноября. С этого времени она перестала выходить на связь с родными и близкими. Где она сейчас неизвестно.
Ее приметы: на вид 15—16 лет, рост около 150 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, короткая стрижка, глаза голубые. Была одета в черную куртку, черную шапку, темную кофту.
“Раньше уже неоднократно уходила из дома, но возвращалась с сотрудниками полиции. Всем, кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетней Надежды Бегиу, просьба сообщить в полицию по телефонам: "102", (068) 491 16 16", — подчеркнули в Нацполиции области.
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