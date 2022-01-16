Вышла из школьного автобуса и исчезла: на Днепропетровщине полиция и волонтеры ищут 12-летнюю девочку

Девочку ищут уже вторые сутки.
В селе Привольное Криничанского района Днепропетровской области 14 января 12-летняя Иванна Калинар вышла из школьного автобуса и не вернулась домой. Ее разыскивают полиция и волонтеры.
Об этом сообщили в Нацполиции Днепропетровской области.
По данным полиции, девочка 14 января в 15:30 приехала на школьном автобусе в село Привольное и загадочно исчезла. Ее 15 января разыскивали правоохранители и небезразличные волонтеры.
"Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные ниже плеч (прическа каре), глаза темные, имеет небольшое косоглазие. Была одета: пуховик "болотного" цвета, шапка розовая с бубоном, джинсы темно — синего цвета, ботинки черные, сверху синие с рисунком звезды)", — сообщили в полиции.
В Павлоградском поисково-спасательном кинологическом отряде "Антарес" сообщили, что они вместе с другими волонтерами и неравнодушными 15 января разыскивали ребенка, однако место нахождения девочки до сих пор неизвестно.
"Волонтеры и правоохранители тщательно проработали огромные территории полей, лесополос, многочисленные заброшенные здания, береговую зону прудов, чащи тростника и свалки", — говорится в сообщении.
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