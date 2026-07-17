Вышла из ТЦК с инвалидностью: резонансное дело избитой адвоката дошло до ЕСПЧ (фото)

Адвокат, избитая в Киевском районном ТЦК и СП в Харькове

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В Харькове адвокат, которую в прошлом году жестоко избили в помещении ТЦК и СП во время исполнения обязанностей, получила группу инвалидности. После года безрезультатных расследований в Украине юрист обратилась в Европейский суд по правам человека.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Избиение адвоката в ТЦК в Харькове — детали

15 марта 2025 года адвокат приехала в Киевский районный ТЦК и СП в Харькове, чтобы оказать бесплатную юридическую помощь задержанному человеку. Однако к клиенту юрист не был допущен. Вместо этого женщина получила тяжелые телесные повреждения и попала в больницу. Ее ждали операция, длительное лечение и реабилитация. Впоследствии адвокату установили III группу инвалидности.

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«Это просто немыслимо: как адвокат, пришедший исполнять свой профессиональный долг, оказался на больничной койке? Если за право быть адвокатом человек платит собственным здоровьем, то это уже вопрос не отдельного инцидента. Это тревожный сигнал для всей системы правосудия», — подчеркнул омбудсман.

Адвокат вынуждена обратиться в ЕСПЧ из-за отсутствия правосудия

Адвокат подала в правоохранительные органы заявление об уголовном правонарушении. С тех пор прошел год, но, по словам юриста, лицо, нанесшее ей телесные повреждения, до сих пор не установили. Работников ТЦК не допросили, а записи камер видеонаблюдения не предоставили.

Часть необходимых следственных действий удалось провести только после вмешательства суда. Кроме того, из-за возможного ненадлежащего расследования ГБР открыло отдельное уголовное производство по вероятной служебной халатности работников полиции.

«Мы все хорошо понимаем: год ожидания — это не правосудие. Человек, заявивший о преступлении, должен получить эффективное расследование, а не молчание, бездействие и бесконечное ожидание», — акцентировал Лубинец.

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В конце концов, адвокат была вынуждена обратиться в ЕСПЧ.

Адвокат, избитая в Киевском районном ТЦК и СП в Харькове

Адвокат, избитая в Киевском районном ТЦК и СП в Харькове

Лубинец сделал заявление об избиении адвокатов в Украине

Омбудсман подчеркнул, что эта ситуация должна стать серьезным сигналом не только международным институтам, но и украинским государственным органам.

«Я требую принципиальной реакции от всех компетентных органов Украины. Каждый факт препятствования законной деятельности адвоката, применения физической силы, затягивания расследования или утаивания доказательств должен получить надлежащую правовую оценку. Государство обязано доказать, что право на защиту в Украине — это не декларация, а реальная гарантия», — говорится в заявлении омбудсмана.

По словам Лубинца, этот случай не единичный. Как сообщили в Комитете защиты прав адвокатов при Совете адвокатов Харьковской области, в течение 2025 — 2026 годов зафиксировали 17 случаев применения физической силы к адвокатам. В некоторых ситуациях речь шла также о психологическом давлении и угрозах мобилизации.

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Каждый подобный инцидент, подчеркнул омбудсман, подрывает гарантии права на защиту.

«Если человек приходит в государственное учреждение с удостоверением адвоката, а выходит из него человеком с инвалидностью, — это должно получить не только общественную оценку, но и быструю, принципиальную и неотвратимую реакцию государства. Иначе следующим, кто потеряет свое право на защиту, может стать любой», — резюмировал Лубинец.

К слову, полиция Львовщины начала уголовное производство по инциденту 14 июля, когда мужчина в военной форме во время конфликта схватил 26-летнюю женщину за горло и прижал к стене на ул. Кулиша во Львове. Видео происшествия вызвало общественный резонанс, сейчас идет досудебное расследование по статье об умышленном легком телесном повреждении и служебная проверка в ТЦК.

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