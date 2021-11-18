Вышла погулять и исчезла: в Сумской области уже два дня разыскивают 11-летнюю девочку

Вышла погулять и исчезла: в Сумской области уже два дня разыскивают 11-летнюю девочку

Девочку разыскивает весь личный состав районного отделения полиции.

В г. Ромны Сумской области полиция уже два дня разыскивает 11-летнюю Елену Полуян. Девочка 16 ноября пошла на прогулку и загадочно исчезла.

Об этом сообщили в Нацполиции Сумской области.

По данным следствия, Елена 16 ноября вышла на прогулку и до сих пор не вернулась домой. Девочку разыскивают правоохранители.

На момент исчезновения ребенок был одет в синюю куртку, черные брюки и черные замшевые сапоги. Девочка худощавого телосложения, у нее черные длинные волосы и голубые глаза. Елену разыскивает весь личный состав районного отделения полиции.

"Правоохранители обращаются ко всем неравнодушным гражданам - если кому-то известно о том, где находится девочка, сообщайте в полицию. Сделать это можно, обратившись в ближайшее отделение полиции или же позвонив по телефону: (05448) 5-26-62, 5- 25-49 (ЧЧ), 050 307 99 34, 098 554 10 01 или круглосуточную линию "102", — говорится в сообщении полиции.

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