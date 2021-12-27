Вышла только в платье: в Херсоне нашли мертвой женщину, которая загадочно исчезла во время корпоратива

Вышла только в платье: в Херсоне нашли мертвой женщину, которая загадочно исчезла во время корпоратива

По предварительным данным, женщина могла замерзнуть.

В Херсоне нашли мертвой 38-летнюю женщину, которая вышла из ресторана и загадочно исчезла. Ее искали 2 дня и нашли мертвой возле заведения, где она праздновала.

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Об этом сообщает kherson.net.ua.

По данным издания, женщина исчезла 24 декабря ориентировочно в 23:00 во время корпоратива. Она вышла из ресторана только в черном платье, без верхней одежды. Пропавшую два дня разыскивали волонтеры, полиция и родственники. 26 декабря волонтеры сообщили, что тело женщины нашли вблизи ресторана, где она праздновала. По предварительным данным, женщина могла замерзнуть.

В полиции Херсонской области в комментарии ТСН.ua подтвердили смерть женщины. Окончательную причину смерти установит экспертиза.

Известно, что у покойной остались двое детей и муж.

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