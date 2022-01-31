Вышла замуж за убийцу своего сына: на Тернопольщине муж расчленил жену

Вышла замуж за убийцу своего сына: на Тернопольщине муж расчленил жену

Муж через 9 лет вышел из тюрьмы и убил жену.

В Тернопольской области к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину, который убил, расчленил жену и выбросил ее останки в реку Збруч.

Об этом сообщили в прокуратуре Тернопольской области.

Убил из-за звонка новому любимому

Мужчина в ноябре 2016 года вышел из тюрьмы и убил свою жену, помогавшую ему по хозяйству. Причиной расправы стало то, что женщина позвонила своему новому сожителю.

Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело и выбросил его в реку Збруч.

"Обвиняемого суд признал виновным по п. п. 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 122 УК Украины и приговорил к наказанию в виде пожизненного лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу", — сообщили в прокуратуре.

Убил ребенка и выбросил тело в колодец

Как сообщали тернопольские СМИ, в 2007 году в селе Фащевка Подволочиского района мужчина убил своего 1-летнего сына. Это произошло, когда подозреваемый был нетрезв и поссорился с женщиной.

Потерпевшая сбежала к матери агрессора в соседнее село, оставив с отцом 1-летнего Андрюшу. Когда ребенок расплакался, мужчина несколько раз бросил мальчика об пол. Затем он привязал тело сына к камню и выбросил его в колодец. Тогда мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Женщина в тюрьме вышла замуж за убийцу сына

Однако женщина простила палачу убийство сына и в 2008 году в тюрьме вышла за него замуж. В 2016 году мужчина уволился из мест лишения свободы, воспользовавшись так называемым "законом Савченко".

Жена на то время жила со своим новым любимым. Однако она впустила мужчину в свой дом в селе Малая Лука тогдашнего Гусятинского района. 30 ноября 2016 женщина пришла к мужчине, чтобы помочь по хозяйству. Тогда он, приревновал ее к новому любимому и жестоко убил жену. Труп мужчина расчленил и сложил в сумки. Он выбросил части тела в реку Збруч. Водолазы несколько дней искали останки покойной.

ГУ НП Тернопольской области

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