Вышли из больницы и исчезли: в Херсонской области разыскивают двух братьев 8 и 11 лет (фото)

Вышли из больницы и исчезли: в Херсонской области разыскивают двух братьев 8 и 11 лет (фото)

Связи с детьми нет.

На Херсонщине полиция разыскивает двух несовершеннолетних мальчиков. В воскресенье, 22 августа, братья около 09:00 ушли из детского отделения Каховской центральной районной больницы в неизвестном направлении.

Как рассказали в полиции области, до сих пор их местонахождение неизвестно.

"Каховским районным отделом полиции разыскиваются без вести пропавшие малолетние 11-летний Василий Баранюк и его 8-летний брат Артем Баранюк", — говорится в сообщении.

Правоохранители просят тех, кто владеет информацией о местонахождении детей, сообщать по телефонам: +38 (050) 201 79 60; +380 (50) 048 30 54 или "102".

Приметы Василия: среднего телосложения, волосы светлые.

Был одет в темные шорты и светлую майку.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Приметы Артема: среднего телосложения, волосы русые.

Был одет в голубые шорты и серую футболку.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители и общественность разыскивают 13-летнюю Анастасию Макогон. Девочка ушла из больницы и пропал без вести.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку