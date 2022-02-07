Вышли из дома и не вернулись: в Ивано-Франковской области загадочно исчезли мать и ее 4-летняя дочь

Вышли из дома и не вернулись: в Ивано-Франковской области загадочно исчезли мать и ее 4-летняя дочь

Полиция разыскивает пропавших.

В Ивано-Франковской области разыскивают 36-летнюю мать и ее 4-летнюю дочь, которые загадочно исчезли.

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Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.

По данным полиции, женщина и ребенок 7 февраля вышли из дома и не вернулись. В настоящее время место нахождения матери и дочери неизвестно.

36-летнюю женщину зовут Романюк Екатерина Николаевна. Ее приметы: рост 156 см, среднего телосложения, волосы короткие, темного цвета. Одета в зимнюю куртку голубого цвета, джинсы и серые кроссовки.

Ее дочь зовут Герман Ирина-Ольга Петровна. Приметы: рост 110 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие. Одета в куртку розового цвета.

Если вам что-то известно о месте нахождения матери и ребенка, звоните по телефону на 102 или (0342) 79-03-23, 096 327 70 24.

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