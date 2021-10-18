Вышли из дома и перестали выходить на связь: в Николаевской области пропали без вести две малолетние сестры

Вышли из дома и перестали выходить на связь: в Николаевской области пропали без вести две малолетние сестры

Правоохранители просят предоставить любую информацию, которая поможет найти несовершеннолетних.

В Николаевской области правоохранители разыскивают двух пропавших без вести несовершеннолетних сестер. Вечером 17 октября они вышли из дома и перестали выходить на связь с родными и близкими.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, правоохранители устанавливают местонахождение Фройчак Татьяны и Надежды 9 и 11 лет. Они в семь вечера вышли из дома и все еще не вернулись.

Их приметы: рост около 110—120 сантиметров, светло-русые волосы. Одна из девушек крепкого телосложения, вторая — худощавого. Были одеты, ориентировочно, в серую и красную куртки.

Полиция Николаевской области

"Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение детей или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Баштанское РВП ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Баштанка, ул. Семена Бойченко, 5, тел: (05158) 2-71-56, (0512) 53-13-08, "102", — отметили в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Днепре правоохранители разыскивают 41-летнего Максима Андриуца, который выехал из дома на автомобиле и пропал без вести.

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