Вышли на новый уровень: кадыровские тиктокеры устроили бой в уже оккупированной россиянами части Мариуполя.

По словам очевидцев, ВСУ в этой части города нет уже более 20 дней.

В Мариуполе Донецкой области кадыровские тиктокеры сняли очередной epic fail бой для красивых "боевых" кадров. В этот раз они превзошли сами себя и устроили перестрелку с невидимым врагом в оккупированном районе города.

Видео выложили в Сети.

"Если вы думаете, что текток войско "кадыровцев" воюет только автоматами с пустыми окнами, то это не так. Новый уровень — подогнать танк и расстреливать многоэтажки в уже оккупированном районе. На этом видео часть Левобережного района, которая ближе к Восточному. Выстрелы в сторону домов, где нет наших защитников не менее 20 дней. Гражданские? Разве они волнуют оккупантов? Хорошее видео важнее жизни мариупольцев", — говорится в публикации под видео.

Напомним, что тиктокеры Кадырова снова "зашкварились" с постановочным видео. После боя со светофором и пустым домом они обстреляли воздух.